Son Dakika Haberleri: Irak, hurma ithalatını yasakladı
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Irak, hurma ithalatını yasakladı

2 saat önce

Irak Tarım Bakanı Salih el-Hasani, ülkeye hurma ithalatını yasakladıklarını açıkladı.

Irak, hurma ithalatını yasakladı, System.String[]

Irak Tarım Bakanı Salih el-Hasani, ülkeye hurma ithalatını yasakladıklarını açıkladı.

Hasani, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde yaptığı basın açıklamasında, "Irak'a hurma ithalatını yasaklama kararı aldık." dedi.

Iraklı bakan, söz konusu kararın, ülkede hurmanın bol olması nedeniyle ve yerel üretimin güçlendirilmesi hedefiyle alındığını dile getirdi.

Irak, daha önce ülkeye yumurta ve kanatlı et ithalatını da yasaklamıştı ancak yasaklanan bu ürünlerin İran'dan kaçak yollarla ülkeye getirildiği ifade ediliyor.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:18 Kaynak: AA
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