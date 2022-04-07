Irak'ı kum fırtınası vurduErbil'de uçak seferleri geçici olarak askıya alındı - Son Dakika

- Irak'ı kum fırtınası vurdu

Erbil'de uçak seferleri geçici olarak askıya alındı

ERBİL - Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası hayatı felç etti. Erbil'de uçak seferleri geçici olarak askıya alındı.

Sabah saatlerinden itibaren Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası hayatı felç etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde de etkili olan kum fırtınasının bu gece de devam edeceğini belirten Meteoroloji ve Deprem Genel Müdürlüğü, yarın sabah itibariyle bazı bölgelerde hafif yağmur yağacağını aktardı. Görüş mesafesini etkileyen kum fırtınası nedeniyle Erbil'de uçak seferleri durduruldu. Uluslararası Erbil Havalimanı Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, uçak seferlerinin hava koşullarının normal haline dönmesine kadar aksıya alındığını kaydedildi.