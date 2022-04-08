Irak'ı vuran kum fırtınası nedeniyle Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ı vuran kum fırtınası nedeniyle Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişi öldü

08.04.2022 14:23
Irak'ı vuran kum fırtınası nedeniyle Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişi öldü

Irak'ın birçok bölgesinde etkili olan kum fırtınası Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişinin ölümüne yol açtı.

Irak'ın birçok bölgesinde etkili olan kum fırtınası Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişinin ölümüne yol açtı.

???Tuzhurmatu Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe ve çevresinde oluşan yoğun kum fırtınasından dolayı nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçiren onlarca kişi hastaneye kaldırıldı.

Açıklamada, kum fırtınasından etkilenerek hastaneye kaldırılanlardan 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bölgede kum fırtınasının sürmesi nedeniyle hasta sayısının artmasından endişe edildiği, hastanede tedbirlerin artırılması kararı alındığı ifade edildi.

Irak'ın Erbil kentinde de kum fırtınası nedeniyle dünden bu yana nefes darlığı şikayetiyle 222 kişinin hastanelere başvurduğu bildirilmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Irak'ta kum fırtınası: 5 ölü Son dakika haberleri! Irak'ta kum fırtınası: 5 ölü Erbil'de kum fırtınası nedeniyle 222 kişi hastanelere gitti Erbil'de kum fırtınası nedeniyle 222 kişi hastanelere gitti

Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ı vuran kum fırtınası nedeniyle Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
15:24 Genç kız ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini 4'üncü kattan attı
15:17 Arkadaşını boğazını cam parçasıyla keserek öldürmüştü: Cinayetin nedeni "kız meselesi" çıktı
15:13 Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e veda!
14:58 Korkunç görüntü: Çin'de korona olan adamın köpeğini virüs bulaştırmasın kürekle döve döve öldürdüler
14:31 Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 15:48:31. #1.13#
SON DAKİKA: Irak'ı vuran kum fırtınası nedeniyle Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement