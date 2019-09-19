Irak ihracatında yaşanan sorunlar masaya yatırılacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda Irak ihracatında yaşanan sorunlar görüşülecek. Toplantıya Irak Büyükelçisi Tallal Jameel Saleh Al-Obaidi ile Gaziantep Irak Konsolosu Mohammed Salman Hamad Al Janabi'nin yanı sıra Irak'a ihracat gerçekleştiren firma temsilcilerinin de katılacağını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci "Irak pazarındaki gidişatı tersine çevirmek zorundayız" dedi.



Son dönemlerde Türkiye ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Irak'a gerçekleştirilen ihracatta yaşanan sıkıntıları görüşmek üzere Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından bir toplantı organize edildiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Irak'ta gidişatı tersine çevirmek zorundayız. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgemiz için Irak çok önemli bir pazar. 2014 yılından itibaren Irak'a ihracatımızda gözlemlenen endişe verici düşüş, ihracatının çok büyük bölümünü bu ülkeye yapan Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa gibi bölge illerimizin ekonomisini derinden etkiliyor. Irak pazarı son 5 yılda ülkemiz için yüzde 40, bölgemiz için ise yüzde 47 oranında daralmıştır. Irak'ın son yıllarda uygulamaya koyduğu ithalatı önleyici politikalara karşı devletimizden caydırıcı önlemler almasını ve Bölge ekonomimizi rahatlatacak siyasi ve ekonomik adımlar atmasını bekliyoruz. Türkiye ve Irak otoritelerinin bu işi ciddiyetle ele almaları ve çözme yoluna gitmeleri Türkiye ve Bölge ihracatında derin izler oluşmasını engelleyecektir. Yaşanan sorunların doğrudan muhataplarıyla görüşüleceği toplantımıza; Irak Büyükelçisi Tallal Jameel Saleh Al-Obaidi ile Gaziantep Irak Konsolosu Mohammed Salman Hamad Al Janabi, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, GAİB Birlik Başkanları ve ihracatçı firma temsilcileri katılacak olup sorunlar bütün ayrıntılarıyla masaya yatırılacak." dedi.



"Irak İhracatında Yaşanan Sorunlar" konulu toplantının 21 Eylül 2019 Cumartesi günü Gaziantep'te düzenleneceği de ifade edildi. - GAZİANTEP