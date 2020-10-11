Irak, IKBY'deki memurların maaşlarının ödenmesi için 320 milyar Dinar gönderdi - Son Dakika

Irak hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) memurların maaşlarını ödemesi için 320 milyar Dinar (Yaklaşık 270 milyon Dolar) gönderdi.

Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile imzalanan anlaşması sonrası memur maaşları için IKBY'ye para gönderdi. Irak Meclisi Maliye Komisyonu üyelerinden Ahmet Hacı Reşit yaptığı açıklamada, Bağdat ile Erbil arasında imzalanan anlaşma uyarınca Irak hükümetinin 320 milyar dinar (Yaklaşık 270 milyon dolar) gönderdiğini aktardı. IKBY Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil ise yaptığı açıklamada, IKBY memurlarına ödenmek üzere Bağdat'ın 320 milyar Dinar gönderdiğini doğruladı.

Irak hükümeti ile IKBY hükümeti aralarında geçen Ağustos ayında imzalanan anlaşma uyarınca Bağdat memurların maaşlarının ödenmesi için ayda 320 milyar Irak dinarı para göndermesi gerekiyor.

IKBY'nin, 2014'te Irak merkezi hükümetinden bağımsız bir şekilde petrol ihraç etmesi nedeniyle eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, IKBY'nin Irak bütçesindeki yüzde 17'lik payını ve memurların maaşlarının ödemesini kesmişti.

Öte yandan Irak hükümeti, ise korona virüs salgının petrol fiyatlarını düşürmesi nedeni ile memurların maaşlarını ödemekte zorluk çekmişti. - ERBİL