'Irak ile ekonomik ilişkileri en üst düzeye çıkaracağız'
2 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye ve Irak olarak ekonominin her alanında ilişkileri en üst düzeye çıkaracaklarını belirterek, "Karşılıklı yatırımların artırılması için gereken adımları atacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:58
Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye
ve Irak
olarak ekonominin her alanında ilişkileri en üst düzeye çıkaracaklarını belirterek, "Karşılıklı yatırımların artırılması için gereken adımları atacağız." dedi.
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