Son Dakika Haberleri: 'Irak ile ekonomik ilişkileri en üst düzeye çıkaracağız'
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'Irak ile ekonomik ilişkileri en üst düzeye çıkaracağız'

2 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye ve Irak olarak ekonominin her alanında ilişkileri en üst düzeye çıkaracaklarını belirterek, "Karşılıklı yatırımların artırılması için gereken adımları atacağız." dedi.

'Irak ile ekonomik ilişkileri en üst düzeye çıkaracağız', System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye ve Irak olarak ekonominin her alanında ilişkileri en üst düzeye çıkaracaklarını belirterek, "Karşılıklı yatırımların artırılması için gereken adımları atacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:58 
Türkiye, Ruhsar Pekcan, Irak, Ekonomi
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