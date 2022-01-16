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Irak ile Litvanya, Avrupa ülkelerinde mahsur kalan mülteciler konusunu görüştü - Son Dakika

Irak ile Litvanya, Avrupa ülkelerinde mahsur kalan mülteciler konusunu görüştü

16.01.2022 16:51
Irak ile Litvanya, Avrupa ülkelerinde mahsur kalan mülteciler konusunu görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Litvanyalı mevkidaşı Gabrielius Landsbergis ile Avrupa ülkelerinde mahsur kalan Iraklı mülteciler meselesinin çözümünde iş birliğini ele aldı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Litvanyalı mevkidaşı Gabrielius Landsbergis ile Avrupa ülkelerinde mahsur kalan Iraklı mülteciler meselesinin çözümünde iş birliğini ele aldı.

Irak ve Litvanya Dışişleri Bakanları, başkent Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Avrupa ülkelerinde mahsur kalan Iraklı mülteciler krizinin sona erdirilmesi için iş birliği yapma konusunu ele alan Hüseyin ile Landsbergis görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, "Irak, Belarus-Litvanya ve Belarus- Polonya sınırlarında mahsur kalan 4 bin Iraklının 10 uçuşla ülkeye dönmelerini sağladı." dedi.

Halihazırda sınırda olan ve geri dönmek isterlerse ülkeye nakledilecek bir grup Iraklının olduğunu kaydeden Hüseyin, mültecilerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Iraklı Bakan, Litvanyalı mevkidaşıyla "ikili ilişkileri ve gelecekte bu ilişkileri nasıl geliştirecekleri ve güçlü diplomatik ilişkiler inşa etme" konularını görüştüklerini belirtti.

"Iraklıları göçe iten sahte vaatler var"

Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis ise detay vermeksizin "Iraklıları Belarus üzerinden Avrupa Birliği sınırlarına göç etmeye iten sahte vaatler var." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ülkeleri ile Irak arasında güvene dayalı bir ilişki olduğunu vurgulayan Landsbergis, Irak'ın Belarus'a uçuşları durdurma kararı alan ilk ülke olduğuna işaret etti.

Landsbergis, Bağdat ziyaretinin göçmen dosyasını tartışmakla sınırlı olmadığını, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliği konusunun da gündemde olduğunu ifade etti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis'in bugün başlayan Bağdat ziyaretinin ne kadar süreceği bilinmiyor.

Ne olmuştu?

Irak hükümeti, Ağustos 2021'de Avrupa'ya yönelik yasa dışı göçü azaltma planı kapsamında Belarus'a uçuşları durdurduğunu açıklamıştı.

Kasım 2021'de Avrupa'ya göç etme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, Belarus-Polonya sınırındaki ormanlık alanda kendi kurdukları kampta toplanmışlardı.

Bu kişiler daha sonra sınır boyunca kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin bölgede hazırladığı kapalı alana geçmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak ile Litvanya, Avrupa ülkelerinde mahsur kalan mülteciler konusunu görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak ile Litvanya, Avrupa ülkelerinde mahsur kalan mülteciler konusunu görüştü - Son Dakika
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