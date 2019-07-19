Son Dakika Haberleri: Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı bayrak engeline takıldı
Son Dakika Güncel Haber

Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı bayrak engeline takıldı

43 dakika önce

Irak merkezi hükümetiyle Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki bölge arasında yeni bir sınır kapısı açılması Suriye rejimi bayrağı engeline takıldı.

Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı bayrak engeline takıldı, System.String[]
Irak merkezi hükümetiyle Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki bölge arasında yeni bir sınır kapısı açılması Suriye rejimi bayrağı engeline takıldı.
Musul'un Sincar İlçesine bağlı Sinun Kasabası Müdürü Hodida Coki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ile Suriye arasındaki mevcut sınır kapılarına ek olarak yeni bir sınır kapısı açılması konusunda tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.
Bağdat yönetiminin sınırın Suriye tarafını elinde tutan PKK/PYD'ye söz konusu sınır kapısının açılabilmesi için Esed rejimi bayrağını dalgalandırma şartı getirdiğini söyleyen Coki, örgütün bu talebi reddetmesi üzerine kapının hizmete girmesinin bilinmeyen bir tarihe ertelendiğini aktardı.
Açılması planlanan sınır kapısı Irak tarafında Sincar İlçe merkezinin kuzeyinde yer alıp Hanesor Köyü üzerinden PKK/PYD'nin denetiminde bulunan Suriye'nin Haseke vilayetine açılıyor.
Irak ile Suriye arasındaki mevcut sınır kapıları
Irak merkezi hükümeti ile Suriye arasındaki 600 kilometrelik sınır şeridi üzerinde halihazırda Rabia, El-Kaim ve El-Velid olmak üzere üç sınır kapısı bulunuyor. Bunun yanında Suriye'ye açılan 1991'den bu yana Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki Peşhabur Sınır Kapısı da yer alıyor.
Suriye, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektiren 9 kişi sınır dışı edildi Hapis cezasına çarptırılan Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkındaki karar bozuldu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Uzungöl'deki gerginliğe ilişkin açıklama geldi Hakurk ve Bitlis'ten acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:19:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı bayrak engeline takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]