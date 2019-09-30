Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı El-Kaim beş yıl sonra yeniden açıldı

Irak ile Suriye arasında beş yıldır kapalı olan sınır kapısı El-Kaim yeniden hizmete açıldı. Şam ile Bağdat arasındaki ilişkilerde normalleşmenin bir işareti olarak görülen karar aynı zamanda iki ülkenin müttefiki İran için de bir zafer olarak kabul ediliyor.



Nükleer program nedeni ile özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile gergin bir dönemden geçen Tahran yönetimi bu kapının açılması ile Tahran- Beyrut hattındaki kontrolünü artırmakta önemli bir engeli de aşmış oluyor.