Son Dakika Haberleri: Irak ile Suudi Arabistan "bölge istikrarını" görüştü
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Irak ile Suudi Arabistan "bölge istikrarını" görüştü

1 saat önce

Irak Başbakanı Abdulmehdi ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in "bölgenin istikrarını" görüştü.

Irak ile Suudi Arabistan
Irak Başbakanı Abdulmehdi ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in "bölgenin istikrarını" görüştü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:28 
Suudi Arabistan, Irak, Ekonomi
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