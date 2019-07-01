Irak ile Suudi Arabistan "bölge istikrarını" görüştü
1 saat önce
Irak Başbakanı Abdulmehdi ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in "bölgenin istikrarını" görüştü.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:28
Başbakanı Abdulmehdi ve Suudi Arabistan
Kralı Selman Bin Abdulaziz'in "bölgenin istikrarını" görüştü.
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