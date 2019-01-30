Son Dakika Haberleri: Irak ile Ürdün Arasında Ucuz Petrole Karşı Navlun İndirimi Anlaşması

Irak ile Ürdün Arasında Ucuz Petrole Karşı Navlun İndirimi Anlaşması

1 saat önce

Irak ile Ürdün arasında petrol fiyatlarındaki indirime karşılık Akabe Limanı'ndan geçecek mallar için navlun indirimi şartıyla anlaşma sağlandı.

Irak ile Ürdün Arasında Ucuz Petrole Karşı Navlun İndirimi Anlaşması, System.String[]
Irak ile Ürdün arasında petrol fiyatlarındaki indirime karşılık Akabe Limanı'ndan geçecek mallar için navlun indirimi şartıyla anlaşma sağlandı.

Bağdat'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, petrol fiyatlarındaki indirim karşılığında Ürdün'ün, Irak'a gönderilecek mallar için navlun indirim yapacağını açıkladı.

Ürdün'ün ülkesinden yollanacak petrolü günlük 10 bin varil artırmasını talep ettiğini belirten Abdulmehdi, gönderilecek akaryakıtın ücretinin Brent petrol fiyatı üzerinden değerlendirileceğini dile getirdi.

Abdulmehdi, iki ülke arasında kurulması planlanan sanayi bölgesinin üretim sektörlerini harekete geçireceğini söyledi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, tüm komşu ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirme çabası içinde olduklarını ve petrolü ülke ekonomisinin tek gelir kaynağı olmaktan çıkarmak istediklerini kaydetti.

Ürdün heyeti, pazartesi günü iki ülke arasında daha önce imzalanan protokollerin yürürlüğe girmesi için Bağdat'ta Iraklı yetkililerle görüşmelerde bulunmuştu. Ürdün Kralı 2. Abdullah, yaklaşık iki hafta önce Irak'a ziyaret gerçekleştirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:59 Kaynak: AA

Bağdat, Ürdün, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına İlk Tepki Porsche'nin Türkçe İsim Verdiği Otomobiline Talep Yağıyor

AB Ülkeleri, Vize Ücretlerine Zam Yaptı İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 06:08:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak ile Ürdün Arasında Ucuz Petrole Karşı Navlun İndirimi Anlaşması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]