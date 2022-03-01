Irak'ın 2003 sonrası ilk kadın muhtarı görevini özveriyle yürütüyor - Son Dakika
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Irak'ın 2003 sonrası ilk kadın muhtarı görevini özveriyle yürütüyor

01.03.2022 11:31

Irak'ın 2003 ABD işgali sonrası ilk kadın muhtarı Suad Sami, tüm zorluklara rağmen görevini severek ve özveriyle yerine getirdiğini ifade etti.

Irak'ın 2003 ABD işgali sonrası ilk kadın muhtarı Suad Sami, tüm zorluklara rağmen görevini severek ve özveriyle yerine getirdiğini ifade etti.

Bağdat'ın Karkh bölgesinde görev yapan Sami, AA muhabirine, güvenlik zafiyetinin bulunduğu, şiddet yorgunu başkentte muhtarlık görevini zorluklar çekse de sürdürmeye kararlı olduğunu, muhtarlık, kaymakamlık ve valilik yapmak isteyen kadınları teşvik ettiğini söyledi.

Sami, yerel yönetimde görev alan eşinin 2015 yılında vefatının ardından, gönüllü olarak bu alanda çalışmaya başladığını belirterek "Daha sonra mahalle meclisleri lağvedildi ve muhtarlığa başvurdum. Bir süre maaşsız çalıştım ardından maaş tahsis edildi ve resmi muhtarlık yazım da bu yıl çıktı." dedi.

Katı toplum kurallarının hakim olduğu Irak'ta kadın olarak muhtarlık yapmanın zorluğuna vurgu yapan Sami, şöyle devam etti:

"Zorluklar çeksem de görevimi sürdürmeye kararlıyım. İşimi çok seviyorum ve iyi de yapıyorum. Mahalle sakinleriyle iyi bir iletişim içerisindeyim ve kişisel olarak yardım ve hizmet sunmayı seviyorum. Özellikle mahallemdeki kanalizasyon, su ve elektrik gibi altyapı hizmetlerin sağlanmasına görevim dahilinde olmasa da kişisel çabalarımla destek oluyorum."

İki erkek ve iki kız çocuk sahibi olan Sami, hem çocukları hem çevresinden manevi destek alsa da can güvenliğinden endişe ettiğini de gizlemiyor.

Osmanlı Devleti'nin mirası meslek

Kadın muhtarın bağlı olduğu Bağdat Karkh Bölgesi Kaymakamı Mustafa Fikiki de Irak'taki valilik, vilayet meclisi, kaymakamlık ve muhtarlık makamlarındaki sıralamanın Osmanlı Devleti'nden kalan bir sistem olduğunu ifade etti.

Fikiki, "İlk defa Irak'ta muhtarlık görevini erkeklerin yanında kadınların da yürütebildiğini ispat etmek istedik. Kadın muhtarımız da cesur ve görevinde çok başarılı." diye konuştu.

Irak'ın 2003 sonrası ilk kadın muhtarı görevini özveriyle yürütüyor
Irak'ın 2003 sonrası ilk kadın muhtarı görevini özveriyle yürütüyor
Irak'ın 2003 sonrası ilk kadın muhtarı görevini özveriyle yürütüyor
Irak'ın 2003 sonrası ilk kadın muhtarı görevini özveriyle yürütüyor

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Muhtarlık, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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