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Irak'ın Anbar vilayetinde patlama: 4 ölü - Son Dakika

Irak'ın Anbar vilayetinde patlama: 4 ölü

09.02.2022 10:52
Irak'ın Anbar vilayetinde patlama: 4 ölü

Irak'ın Anbar vilayetinde meydana patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak'ın Anbar vilayetinde meydana patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak'ın batısındaki Anbar eyaletinde meydana gelen patlamada, 3 Irak askeri ve 1 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Irak medyası, Anbar vilayetinin el-Sakkar bölgesinde yol kenarına döşenmiş bir mayının patladığı ve o sırada yoldan geçen askeri aracın hedef alındığı bildirildi. Aracın içinde bulunan 3 Irak askeri ve 1 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dün de Anbar vilayetindeki Rava çöllerinde, Kuveytli turistleri korumakla görevli askeri aracı hedef alan benzer saldırıda 3 asker ve 1 rehber hayatını kaybetmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu-İHA)

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Anbar, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irak'ın Anbar vilayetinde patlama: 4 ölü - Son Dakika


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