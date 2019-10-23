Son Dakika Haberleri: Irak'ın Ankara Büyükelçisi Al-Janabi'den YÖK'e ziyaret
Son Dakika Güncel Irak'ın Ankara Büyükelçisi Al-Janabi'den YÖK'e ziyaret

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Al-Janabi'den YÖK'e ziyaret

1 saat önce

Irak Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği görevine atanan Hassan Al-Janabi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Al-Janabi'den YÖK'e ziyaret, System.String[]

Irak Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği görevine atanan Hassan Al-Janabi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

Yekta Saraç, ziyarete ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Irak hükümetinin burslusu olarak ülkemize daha fazla öğrenci gönderilmesi konusu başta olmak üzere iki komşu ülkenin yükseköğretim alanında iş birliğinin daha da geliştirilmesi hususlarını ele aldık." bilgisini verdi.

Yekta Saraç, Twitter, Ankara, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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