Bağdat'ta "ekim gösterileri" başladı - Son Dakika
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Bağdat'ta "ekim gösterileri" başladı

01.10.2022 08:36

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 10 Ekim 2019'daki hükümet karşıtı eylemlerin 3. yılı dolayısıyla yeniden gösteriler başladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 10 Ekim 2019'daki hükümet karşıtı eylemlerin 3. yılı dolayısıyla yeniden gösteriler başladı.

Aralarında Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının da bulunduğu göstericiler, Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'na akın etti. Irak bayrakları taşıyan göstericiler, "Canımız, kanımız Irak'a feda" sloganları attı.

Bir grup gösterici de Bağdat'ın diğer yakasında bulunan Nusur Meydanı'nda toplanacak.

Göstericilerin, güvenlik güçlerinin oluşturduğu bariyerleri aşıp Yeşil Bölge'yi basması ihtimali üzerinde duruluyor. Iraklı hükümet güçleri, Yeşil Bölge'ye çıkan tüm yol ve köprüleri beton bariyerlerle trafiğe kapattı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1 Ekim 2019'da başlayıp hızlı şekilde güney kentlerine de yayılan hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Bu gösteriler sonucu dönemin hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı. Gösterilerde, hükümet güçlerinin açtığı ateş sonucu 600'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat'ta 'ekim gösterileri' başladı - Son Dakika

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