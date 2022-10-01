Putin'in aklında şimdi ne var? Adı geçen bölgeye sıra gelirse Türkiye de etkilenecek

Bir grup gösterici de Bağdat'ın diğer yakasında bulunan Nusur Meydanı'nda toplanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bağdat'ta 'ekim gösterileri' başladı - Son Dakika

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