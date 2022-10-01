Irak makamları, henüz olaylara ve gösteride zarar gören kişi sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

Tahrir Meydanı, Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteri sona erdi - Son Dakika

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