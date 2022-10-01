Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteri sona erdi - Son Dakika
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Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteri sona erdi

01.10.2022 22:56
Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteri sona erdi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 2019'daki hükümet karşıtı gösterilerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteriye katılanlar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 2019'daki hükümet karşıtı gösterilerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteriye katılanlar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıldı.

Irak güvenlik güçleri, Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'ndaki Cumhuriyet Köprüsü'nde kurulan bariyerleri aşmaya çalışan göstericilere müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin yoğun müdahalesiyle protestocular dağıldı.

Sağlık ekipleri, ses bombası ve biber gazı kullanılan müdahaleden 50 kadar kişinin etkilendiğini açıklamıştı.

Irak makamları, henüz olaylara ve gösteride zarar gören kişi sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Ne olmuştu?

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri hızla güneydeki kentlere yayılmış, dönemin hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı.

Gösterilerde, güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 600'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

YORUMLAR
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Irak'ta 'Ekim' gösterilerine hükümetten ağır müdahale! 50 kişi yaralandı Irak'ta 'Ekim' gösterilerine hükümetten ağır müdahale! 50 kişi yaralandı Bağdat'ta 'Ekim gösterileri' Bağdat'ta 'Ekim gösterileri'
Kaynak: AA

Tahrir Meydanı, Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteri sona erdi - Son Dakika

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