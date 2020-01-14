Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füzeli saldırı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füzeli saldırı - Son Dakika Dünya

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füzeli saldırı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füzeli saldırı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.


Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li askerlerin kaldığı Taci Askeri Üssü'nün katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:55 
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