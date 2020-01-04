Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin... - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin...

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin..., System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:32 Kaynak: İHA
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