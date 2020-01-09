Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldığı bildirildi. - Son Dakika

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldığı bildirildi.
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:14 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldığı bildirildi.
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