Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliği'nin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye 2 füze düştü. - Son Dakika

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliği'nin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye 2 füze düştü.
1 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliği'nin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye 2 füze düştü.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:12 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliği'nin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye 2 füze düştü.
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