Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika

Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi

6 saat önce

Son dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 füzeyle saldırı düzenlendi.

Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci üssüne füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci üssüne 10 katyuşa füzesi düştüğü bildirildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Saldırının herhangi bir hasar veya can kaybına yol açmadığı belirtilirken, saldırısı sonrası bölgede yapılan arama sonucu bir araç üzerinde yerleştirilen roket rampası bulunduğu kaydedildi.

SÜLEMANİ'NİN ÖLMESİ SONRASI SALDIRILAR ARTMIŞTI

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatının kaybetmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşılanmıştı. İran, Irak'taki ABD üslerini hedef alırken Iraklı Şii grupları, intikam tehdidinde bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:32 Kaynak: AA
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