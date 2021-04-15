Bağdat'ta pazar yerinde bombalı araçla saldırı: 4 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sadr bölgesindeki bir pazar yerinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesindeki bir pazar yerinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklara göre, park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu en az 4 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Çevredeki 5 aracın ise yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. - BAĞDAT