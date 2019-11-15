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Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendi.
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.
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