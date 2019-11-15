Son Dakika Haberleri: Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendi.
Son Dakika Güncel Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendi. - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendi.

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendi., System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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