Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken...
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:00 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.
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