Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı - Son Dakika
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Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı

29.08.2022 18:14
Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri, Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basan Sadr destekçilerini hükümet kurumlarından uzaklaştırmak için kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve silahlarla müdahale etti.

Müdahale sırasında yaralanan Sadr destekçisi onlarca eylemci hastanelere kaldırıldı.

Kazımi'den "olağanüstü" toplantı

Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ortak Operasyonlar Komutanlığından askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Başbakan Kazımi, Sadr'a bağlı kişilerin Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini istedi.

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Kaynak: AA

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı - Son Dakika
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