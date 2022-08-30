Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye 4 roket düştü - Son Dakika
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Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye 4 roket düştü

30.08.2022 12:28
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye 4 roket düştü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye 4 roket düştü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye 4 roket düştü.

Savunma Bakanlığı'na bağlı enformasyon biriminden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'taki Yeşil Bölge'de lojmanların bulunduğu bir alana 4 roket düştüğü ve maddi zarar oluştuğu ifade edildi.

Roketlerin Bağdat'ın doğusundaki Habibiyye ve Belediyyat bölgelerinden atıldığı kaydedilen açıklamada, başka bir bilgi paylaşılmadı.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.

Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sadr yanlısı bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmış, Şii liderin destekçilerinden bir diğer grup da Hükümet Sarayı'na girmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de güvenlik güçleri de Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarını silahla ateş ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışmıştı.

Sadr yanlıları daha önce de Meclisi basmıştı

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketi'ne mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

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Kaynak: AA

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye 4 roket düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye 4 roket düştü - Son Dakika
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