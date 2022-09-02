Bağdat'taki "Ekim Devrimcileri" Yeşil Bölge'de protesto düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bağdat'taki "Ekim Devrimcileri" Yeşil Bölge'de protesto düzenledi

02.09.2022 19:41
Bağdat'taki "Ekim Devrimcileri" Yeşil Bölge'de protesto düzenledi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kendilerine "Ekim Devrimcileri" adını veren bir grup, Yeşil Bölge yakınlarında toplanarak protesto düzenledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kendilerine "Ekim Devrimcileri" adını veren bir grup, Yeşil Bölge yakınlarında toplanarak protesto düzenledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yabancı temsilciliklerin ve hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge yakınındaki El-Nisur Meydanı'nda bir araya gelen "Ekim Devrimcileri" isimli grup protesto düzenlendi. Koordinasyon Grubu çatısı altında yer alan Hikmet Akımı Başkanı Ammar Hekim'in fotoğraflarına kırmızı çarpı işareti koyarak "İran artık bizi yönetmeyecek" sloganları atan protestocular, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı. Öte yandan güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'ye giden El-Harisiye kapısını kapatarak protestocuların geçişini engelledi.

Ekim Devrimcileri, Eski Başbakan Adil Abdülmehdi'yi istifaya zorlayan 2019'daki halk protestolarının temsilcileri olarak biliniyor. Irak'taki protestolarda 700'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 17 binden fazla kişi de yaralanmıştı. - BAĞDAT

YORUMLAR
500
Video: Irak'ta Filografi Sanatına İlgi Arttı Video: Irak'ta Filografi Sanatına İlgi Arttı Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi
Kaynak: İHA

Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'taki 'Ekim Devrimcileri' Yeşil Bölge'de protesto düzenledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
19:19 PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı!
19:01 EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
18:03 AK Partili Metin Külünk'ten partisine Sedat Peker çağrısı: Sokak arınma istiyor, başarmak zorundayız
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 19:44:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bağdat'taki "Ekim Devrimcileri" Yeşil Bölge'de protesto düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement