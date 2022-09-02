Irak'ın başkenti Bağdat'ta yabancı temsilciliklerin ve hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge yakınındaki El-Nisur Meydanı'nda bir araya gelen "Ekim Devrimcileri" isimli grup protesto düzenlendi. Koordinasyon Grubu çatısı altında yer alan Hikmet Akımı Başkanı Ammar Hekim'in fotoğraflarına kırmızı çarpı işareti koyarak " İran artık bizi yönetmeyecek" sloganları atan protestocular, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı. Öte yandan güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'ye giden El-Harisiye kapısını kapatarak protestocuların geçişini engelledi.

Kaynak: İHA

Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bağdat'taki 'Ekim Devrimcileri' Yeşil Bölge'de protesto düzenledi - Son Dakika

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