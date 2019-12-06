Son Dakika Haberleri: Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması...
Son Dakika Güncel Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması... - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması...

6 saat önce

AA Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması sonucu ölü sayısı 11'e, yaralı sayısı 32'ye yükseldi.

AA Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması sonucu ölü sayısı 11'e, yaralı sayısı 32'ye yükseldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması...

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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