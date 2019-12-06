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Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu...
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:04 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi
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