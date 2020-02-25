Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs tedbirleri
12 dakika önce
Başkent Bağdat'taki bazı Iraklılar, ülkede tespit edilen yeni tip korona virüsten (Kovid-19) korunmak için maske taktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:28 Kaynak: AA
Başkent Bağdat'taki bazı Iraklılar, ülkede tespit edilen yeni tip korona virüsten (Kovid-19) korunmak için maske taktı.
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