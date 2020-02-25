Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs tedbirleri

12 dakika önce

Başkent Bağdat'taki bazı Iraklılar, ülkede tespit edilen yeni tip korona virüsten (Kovid-19) korunmak için maske taktı.

Başkent Bağdat'taki bazı Iraklılar, ülkede tespit edilen yeni tip korona virüsten (Kovid-19) korunmak için maske taktı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs tedbirleri

Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:28 Kaynak: AA
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