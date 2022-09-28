Bağdat'ta Sadr Hareketi'ne bağlı kişiler, düzenlenmesi beklenen meclis oturumu öncesi sokağa çıkmaya başladı. Güvenlik güçleri bunun üzerine Yeşil Bölge'ye çıkan tüm yol ve köprüleri tanklarla trafiğe kapattı.

Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bağdat'ta hükümet yol ve köprüleri kapattı - Son Dakika

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