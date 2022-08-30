Irak'ta Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika
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Irak'ta Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 13'e yükseldi

30.08.2022 01:18
Irak'ta Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 13'e yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 350'ye yükseldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 350'ye yükseldi.

Bağdat El-Yevm haber sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Bağdat'ta yaşanan olaylarda artan ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

Bağdat'taki çatışmalarda ölenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının 350'ye yükseldiği kaydedilen haberde, olaylarda Federal Polis Gücü Komutanı ve beraberindeki bir kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Haberde, Yeşil Bölge'de çatışmaların devam ettiği, bu nedenle ölü ve yaralı sayısında artış yaşanabileceği dile getirildi.

Sadr yanlıları dün, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.

Sadr Hareketi'ne bağlı haber kaynaklarında, askerlerin açtığı ateş sonucu en son 8 kişinin öldüğü, 100'ün üzerinde kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Mukteda es-Sadr, Bağdat'ta olayların başlamasının ardından silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Irak Misyon Temsilciliği'nden yapılan açıklamada da taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

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Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika
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