Bağdat'ta Sadr destekçileri Şii lider Hekim'in parti binalarını kapattı - Son Dakika
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Bağdat'ta Sadr destekçileri Şii lider Hekim'in parti binalarını kapattı

30.07.2022 00:33
Bağdat'ta Sadr destekçileri Şii lider Hekim'in parti binalarını kapattı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri, Şii siyasi ve dini liderlerden Ammar el-Hekim'in başkanı olduğu Ulusal Hikmet Akımı'nın parti binalarını basarak kapılarına kilit vurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri, Şii siyasi ve dini liderlerden Ammar el-Hekim'in başkanı olduğu Ulusal Hikmet Akımı'nın parti binalarını basarak kapılarına kilit vurdu.

Hekim, bir televizyon görüşmesinde Sadr destekçilerinin iki gün önce Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basmasını eleştirerek güvenlik güçlerinin buna karşı koyamamasından yakınmıştı.

Sadr'a bağlı gruplar da Hekim'e tepki göstererek, Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde bulunan parti binalarını basarak talebeleri indirip kapılarına kilit vurdu.

Hekim de yaşananlar sırasında sosyal medya hesabı üzerinden, "öldürülmek istense de kendisinin karşı tarafı (Sadrcıları) öldürmeye niyetli olmadığı" yönünde bir açıklama yaptı.

Mukteda Sadr yanlıları, Bağdat'ta sabah gösteri düzenleyerek, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'yi protesto edecek.

Sadrcılar iki gün önce de Sudani'yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçileri burada İran'a karşı slogan atmıştı.

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Bağdat'ta Sadr destekçilerinin gösterisi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı Bağdat'ta Sadr destekçilerinin gösterisi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı (1) Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı (1)
Kaynak: AA

Bağdat, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat'ta Sadr destekçileri Şii lider Hekim'in parti binalarını kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağdat'ta Sadr destekçileri Şii lider Hekim'in parti binalarını kapattı - Son Dakika
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