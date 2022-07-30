Bağdat'ta Sadr destekçileri Şii lider Hekim'in parti binalarını kapattı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri, Şii siyasi ve dini liderlerden Ammar el-Hekim'in başkanı olduğu Ulusal Hikmet Akımı'nın parti binalarını basarak kapılarına kilit vurdu.

Hekim, bir televizyon görüşmesinde Sadr destekçilerinin iki gün önce Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basmasını eleştirerek güvenlik güçlerinin buna karşı koyamamasından yakınmıştı.

Sadr'a bağlı gruplar da Hekim'e tepki göstererek, Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde bulunan parti binalarını basarak talebeleri indirip kapılarına kilit vurdu.

Hekim de yaşananlar sırasında sosyal medya hesabı üzerinden, "öldürülmek istense de kendisinin karşı tarafı (Sadrcıları) öldürmeye niyetli olmadığı" yönünde bir açıklama yaptı.

Mukteda Sadr yanlıları, Bağdat'ta sabah gösteri düzenleyerek, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'yi protesto edecek.

Sadrcılar iki gün önce de Sudani'yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçileri burada İran'a karşı slogan atmıştı.