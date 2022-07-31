Sesinin en çok yükseldiği an: Tanesine 23 milyon lira ödendi, hiç mi Allah korkunuz yok

Kaynak: AA

Bağdat, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak'ta Sadr destekçilerinin mecliste oturma eylemi sürüyor - Son Dakika

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