Irak Koordinasyon Grubu destekçilerini sokağa çağırdı - Son Dakika
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Irak Koordinasyon Grubu destekçilerini sokağa çağırdı

30.07.2022 16:41
Irak Koordinasyon Grubu destekçilerini sokağa çağırdı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin, girdikleri mecliste oturma eylemleri başlattıklarını duyurmalarının ardından Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki'nin de içinde bulunduğu İran destekli...

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin, girdikleri mecliste oturma eylemleri başlattıklarını duyurmalarının ardından Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki'nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu destekçilerini sokağa çağırdı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii lider Mukteda Sadr destekçilerinin hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye beton bariyerleri aşıp girmesiyle başlayan şiddet olayları sürüyor. Sadr Grubu yöneticilerinden İbrahim el-Cabiri'nin Yeşil Bölge'ye girip meclisi basan protestocuların içeride açık süreli oturma eylemi başlattıklarını duyurmasının hemen ardından, Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki'nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu destekçilerini sokağa çağırdı. Meclis binasının birkaç gün içerisinde 2'nci kez Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasına ilişkin bildiri yayınlayan Koordinasyon Grubu, Yeşil Bölge'de bulunan olayları kaygıyla takip ettiklerini belirterek, "Devletin anayasal kurumlarının ve meclis binasının basılmasını, yargı otoritesi ve güvenlik güçlerini hedef alan ihlalleri takip ediyoruz. Yasal meşruiyet ve yasaya inanan Irak halkını, devleti, kurumlarını ve meşruiyetini korumak ve bu tehlikeli ihlalleri önlemek için gösteriye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Iraklılar savunmak için hazırlıklı olsun"

Meydana gelen gerilimin tırmanmasında siyasi tarafları sorumlu tutan Koordinasyon Grubu, "Devletin ve kurumlarının meşruiyeti ile iç barış kırmız bir çizgidir. Bütün Iraklılar, tüm bunları mümkün olduğu kadar barışçıl şekilde savunmak için hazırlıklı olsun" açıklamasında bulundu.

Can kaybı 125'e yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge girişinde çıkan şiddet olaylarında yaralananların sayının 125'e yükseldiği bildirildi. Tedavisi devam eden yaralılardan 100'ünün sivil, 25'inin ise güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.

Sadr destekçileri, bu hafta ikinci kez meclisi bastı

Sadr yanlıları, Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki'nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu'nun, Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz ediyor. Yüzlerce Sadr Grubu destekçisi, Çarşamba günü de Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı. - BAĞDAT

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Irak Meclis Başkanı Halbusi'den Sadr destekçilerine protestoların barışçıl yapılması çağrısı Irak Meclis Başkanı Halbusi'den Sadr destekçilerine protestoların barışçıl yapılması çağrısı
Kaynak: İHA

Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak Koordinasyon Grubu destekçilerini sokağa çağırdı - Son Dakika

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