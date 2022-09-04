Irak'ın başkenti Bağdat'ta Uluslararası Bağdat Fuar Merkezi'nde, yerli ve yabancı firmaların katılımıyla, terörle mücadele, özel güvenlik ve siber güvenlik "ATSO 2022" fuarı düzenlendi.
Kaynak: AA
Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Irak'ta 'ATSO 2022' Fuarı - Son Dakika
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