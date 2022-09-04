Irak'ta 'ATSO 2022' Fuarı - Son Dakika
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Irak'ta 'ATSO 2022' Fuarı

04.09.2022 18:44
Irak'ta 'ATSO 2022' Fuarı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Uluslararası Bağdat Fuar Merkezi'nde, yerli ve yabancı firmaların katılımıyla, terörle mücadele, özel güvenlik ve siber güvenlik "ATSO 2022" fuarı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Uluslararası Bağdat Fuar Merkezi'nde, yerli ve yabancı firmaların katılımıyla, terörle mücadele, özel güvenlik ve siber güvenlik "ATSO 2022" fuarı düzenlendi.

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Bağdat'taki 'Ekim Devrimcileri' Yeşil Bölge'de protesto düzenledi Bağdat'taki 'Ekim Devrimcileri' Yeşil Bölge'de protesto düzenledi
Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta 'ATSO 2022' Fuarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta 'ATSO 2022' Fuarı - Son Dakika
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