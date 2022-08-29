Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı

Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr destekçiler, yaklaşık bir aydır Meclis bahçesinde otur eylemleri yapıyordu. Oturma eylemlerini yargı binası önüne taşınması, ülkede yeni krizin fitilini ateşledi ve Sadr ile yargıyı karşı karşıya getirdi.
Bağdat'taki Yüksek Yargı Konseyi binası önünde oturma eylemi başlatanlar çok kısa sürede renkli çadırlarını kurarak, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ın istifasını istedi. Sadr'ın talimatları ve bilgisi dahilinde yapılan "eylem alanını genişletme" olayı, inatçılığıyla tanınan Sadr ile yargı erkinin karşı karşıya gelmesine neden oldu.
Ülkedeki siyasi liderler ve yargıdan gelen tepkiler sonrası Sadr, yargı önündeki eyleme son verilmesini istemişti. Sadr'ın eylemcileri yargı önünden çekilse de liderlerinin verdiği talimat gereğince çadırlarını bu alandan sökmedi.
Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten çekildiğini duyurdu. Sadr, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullandı.
Bu gelişmenin ardından Sadr destekçileri eylem başlattı. Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurdu.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı bir grup, korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı'nı bastı. Bazı göstericiler, saray bahçesinde bulunan yüzme havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Güvenlik güçleri, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarını silahla ateş ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.
Yeşil Bölge'nin Savunma Bakanlığı Kapısı'nda toplanan Sadr yanlılarına güvenlik güçleri silahla ateş açmaya başladı. Askeri güçler, eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı bombalar da kullanıyor.
Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti. Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı. Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.
Son Dakika › Güncel › Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı - Son Dakika