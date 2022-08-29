Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı - Son Dakika
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Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı

29.08.2022 17:18

Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr destekçilerin bir aydır devam ettirdiği oturma eylemleri, Sadr'ın siyasetten çekildiğini ilan etmesiyle büyüdü. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Sadr destekçileri, Hükümet Sarayı'nı bastı. Bazı göstericiler, saray bahçesinde bulunan yüzme havuzuna girdi. Güvenlik görevlileri ise şahısları silahla ateş ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr destekçiler, yaklaşık bir aydır Meclis bahçesinde otur eylemleri yapıyordu. Oturma eylemlerini yargı binası önüne taşınması, ülkede yeni krizin fitilini ateşledi ve Sadr ile yargıyı karşı karşıya getirdi.

YÜKSEK YARGI KONSEYİ BAŞKANININ İSTİFASINI İSTEDİLER

Bağdat'taki Yüksek Yargı Konseyi binası önünde oturma eylemi başlatanlar çok kısa sürede renkli çadırlarını kurarak, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ın istifasını istedi. Sadr'ın talimatları ve bilgisi dahilinde yapılan "eylem alanını genişletme" olayı, inatçılığıyla tanınan Sadr ile yargı erkinin karşı karşıya gelmesine neden oldu.

Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını basarak yüzme havuzunda serinlediler

SADR, "EYLEME SON VERİN" ANCAK ÇADIRLAR SÖKÜLMEDİ

Ülkedeki siyasi liderler ve yargıdan gelen tepkiler sonrası Sadr, yargı önündeki eyleme son verilmesini istemişti. Sadr'ın eylemcileri yargı önünden çekilse de liderlerinin verdiği talimat gereğince çadırlarını bu alandan sökmedi.

SADR, SİYASETTEN ÇEKİLDİĞİNİ İLAN ETTİ

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten çekildiğini duyurdu. Sadr, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullandı.

Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını basarak yüzme havuzunda serinlediler

ÜLKEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Bu gelişmenin ardından Sadr destekçileri eylem başlattı. Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurdu.

Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını basarak yüzme havuzunda serinlediler

HÜKÜMET SARAYI'NI BASTILAR, HAVUZA GİRDİLER

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı bir grup, korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı'nı bastı. Bazı göstericiler, saray bahçesinde bulunan yüzme havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Güvenlik güçleri, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarını silahla ateş ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını basarak yüzme havuzunda serinlediler

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA GÜVENLİK GÜÇLERİ ATEŞ AÇTI

Yeşil Bölge'nin Savunma Bakanlığı Kapısı'nda toplanan Sadr yanlılarına güvenlik güçleri silahla ateş açmaya başladı. Askeri güçler, eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı bombalar da kullanıyor.

Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını basarak yüzme havuzunda serinlediler

DAHA ÖNCE DE MECLİSİ BASMIŞLARDI

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti. Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı. Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını basarak yüzme havuzunda serinlediler
Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını basarak yüzme havuzunda serinlediler
YORUMLAR
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Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını... Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını... Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı
Kaynak: AA

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı - Son Dakika
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