Savaş yorgunu Bağdat'ın duvarları, Iraklı sanatçıların çizgileriyle renkleniyor - Son Dakika
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Savaş yorgunu Bağdat'ın duvarları, Iraklı sanatçıların çizgileriyle renkleniyor

29.07.2022 12:42
Savaş yorgunu Bağdat'ın duvarları, Iraklı sanatçıların çizgileriyle renkleniyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yıllardır şiddet olayları, patlama ve çatışmaların yıprattığı duvarlar, iki genç sanatçının özverili çalışmalarıyla güzelleşerek can buldu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yıllardır şiddet olayları, patlama ve çatışmaların yıprattığı duvarlar, iki genç sanatçının özverili çalışmalarıyla güzelleşerek can buldu.

Iraklı sanatçılar Vicdan el- Macidi ve Hamdan Saray, Bağdat Belediyesi'nin de teşvikiyle başkentin eski köprü ayakları ve duvarlarına kentin tarihini, geçmişini, önemli şahsiyetlerini ve kültürel mirasını yansıtıyor.

AA muhabirine konuşan Iraklı sanatçı Vicdan el-Macidi, başkentin önemli cadde ve meydanlarındaki yıpranmış duvarlara renk kattıklarını söyledi.

Daha güzel bir Bağdat için çalışıyorlar

İlk olarak başkentin önemli caddelerinden Vatba'da iki duvar resmi yaptığını belirten Macidi, "Daha güzel bir başkent için duvarlara ilk olarak ülkemin tarihini, geçmişini, kültürünü, mirasını yansıtan önemli şahsiyetlerin portrelerini çizdim. Bana sonraki çalışmalarda resim sanatçısı arkadaşım Hamdan Saray da eşlik etti, birlikte 20'den fazla duvar resmi çizdik." dedi.

Macidi, duvarlara Iraklı şairler Muzaffer Nuvvab ve Molla Abbud Kerhi, Arap dil bilimci Mustafa Cevad, Mısırlı ünlü yazar Taha Hüseyin gibi Irak ve Arap dünyasının önde gelen isimlerinin portrelerini çizdiklerini anlattı.

Hedefi, diğer kentlerde de benzer çalışmalar yapmak

Yıllardır savaş, terör saldırıları ve çatışmalara sahne olan Bağdat'ta çizimleriyle halka bir nebze olsun moral vermek ve kentin yenilenmesine katkı sağlamak istediğini dile getiren Macidi, başkentin tamamını ve ülkenin diğer kentlerini de benzer çalışmalarla renklendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Irak'ta bir bayan olanak bu işi yapmak kolay değil

Ülkenin en kalabalık kenti olan Bağdat'ta bir bayan olarak bu işi yapmanın kolay olmadığını ifade eden Macidi, şöyle konuştu:

"Bağdat oldukça kalabalık ve gürültülü bir kent. Neticede başkent. Kalabalık ve gürültülü cadde ve meydanlarda bu işi yapmak hiç kolay değil. Ancak ben zorlukları yenmeyi seven bir insanım. Sanatçı da zaten öyle olmalı."

Tüm zorluklara rağmen memleketine sanatıyla hizmet etmekten geri kalmayacağını vurgulayan Macidi, sanatçı arkadaşı Hamdan Saray ile bir sonraki çalışmalarının başkentin önemli merkezlerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki duvarlar olacağını aktardı.

Desteğe ihtiyaçları var

Çizim yaptıkları duvarların metrelerce uzunluğunda olduğuna işaret eden Macidi, bu çalışmanın sıradan ve küçük ebatlı bir tablo ya da portreden farklı olduğunu kaydetti.

Macidi, çalışmalarının hemen hemen tümünün oldukça büyük boyutta olduğunu dolayısıyla malzeme ve ihtiyaçlarının karşılanması için belediyenin dışında başka kurumlardan da destek beklediklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

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