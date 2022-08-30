Bağdat'taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü - Son Dakika
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Bağdat'taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü

30.08.2022 10:33
Bağdat'taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü

Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de dün akşam saatlerinde başlayan silahlı çatışmalar sabaha kadar devam ederken, Yeşil Bölge'ye 4 adet katyuşa roketi düştü.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de dün akşam saatlerinde başlayan silahlı çatışmalar sabaha kadar devam ederken, Yeşil Bölge'ye 4 adet katyuşa roketi düştü. Yerel kaynaklar çatışmalarda 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 250'den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr destekçilerinin Yeşil Bölge'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basması üzerine başlayan gerilim akşam saatlerinde çatışmaya dönüştü. Sadr Grubu'nun askeri kanadı Seraya es-Selam ile güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmalarda hafif silahların yanında havan topu ve roket atarlar da kullanıldı.

Meydana gelen çatışmalardan ölü ve yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken yerel kaynaklar, 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 250'den fazla kişinin ise yaralandığını söyledi.

Yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'de sokak savaşı sürerken, Yeşil Bölge'de bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliği binası çevresine 4 adet Katyuşa roketi düştü. - BAĞDAT

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Dışişleri Bakanlığı'ndan silahlı çatışmaların yaşandığı Irak için uyarı geldi: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin Dışişleri Bakanlığı'ndan silahlı çatışmaların yaşandığı Irak için uyarı geldi: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin İran: Irak ile tüm kara sınırları kapatıldı, Bağdat'a uçuşlar durduruldu İran: Irak ile tüm kara sınırları kapatıldı, Bağdat'a uçuşlar durduruldu
Kaynak: İHA

Mukteda Sadr, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağdat'taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü - Son Dakika
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