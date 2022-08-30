Meydana gelen çatışmalardan ölü ve yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken yerel kaynaklar, 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 250'den fazla kişinin ise yaralandığını söyledi.

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr destekçilerinin Yeşil Bölge'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basması üzerine başlayan gerilim akşam saatlerinde çatışmaya dönüştü. Sadr Grubu'nun askeri kanadı Seraya es-Selam ile güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmalarda hafif silahların yanında havan topu ve roket atarlar da kullanıldı.

Kaynak: İHA

Mukteda Sadr, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bağdat'taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü - Son Dakika

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