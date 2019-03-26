Irak'ın Basra Kentinde Sel Felaketi: 1 Ölü

Irak'ta 3 gündür etkili olan şiddetli yağışların Basra kentinde yol açtığı sel felaketi nedeniyle bir çocuk hayatını kaybetti.

Irak'ta 3 gündür etkili olan şiddetli yağışların Basra kentinde yol açtığı sel felaketi nedeniyle bir çocuk hayatını kaybetti.



Irak'ta etkili olan şiddetli yağışlar Basra'da sel baskınlarına neden oldu. Basra İl Meclisi, Şattülarap nehrinde su miktarının yükselmesi nedeniyle Ebu-Hasib, Fav ve Seyib bölgelerindeki evlerin sular altında kaldığını ifade ederek sivil savunma ekiplerinin mahsur kalan aileleri kurtardığını belirtti. Basra'nın Ebu-Hasib bölgesinde ise bir çocuğun boğularak hayatını kaybettiği açıklandı.



Irak Meclisi'ndeki Basra milletvekilleri, şiddetli yağmur sonucu meydana gelebilecek sel felaketine karşı hükümeti uyararak gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yaptı. - ERBİL

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