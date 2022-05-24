Irak'ın Basra kentinde Türk yemekleri tanıtıldı - Son Dakika
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Irak'ın Basra kentinde Türk yemekleri tanıtıldı

24.05.2022 23:40
Irak'ın Basra kentinde Türk yemekleri tanıtıldı

Irak'ın Basra kentinde "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Türk yemeklerinin tanıtıldığı bir etkinlik düzenlendi.

Irak'ın Basra kentinde "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Türk yemeklerinin tanıtıldığı bir etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Basra Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Basra'daki bir lokantada Türk ve Iraklı firma temsilcileri, sanayi ve ticaret odaları başkanları, Basra Valiliği yetkilileri, akademisyenler ve sanatçıların katılımıyla Türk yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Basra Başkonsolosu Mehmet Özgün Arman, burada yaptığı açılış konuşmasında, "Anadolu'nun binlerce yıl öncesine uzanan köklü tarihinden beslenen ve asırlara dayanan Türk mutfağı geleneği, iki ülke halkları arkasındaki kültürel ortaklıklara ve yakın beşeri ilişkilere de ışık tutuyor. 200'ün üzerinde davetli Türk aşçı ekibi ve modern ambiyansıyla araya geldi." dedi.

Irak'ın sanayi, finans, ticaret merkezi ve liman kenti Basra'nın son yıllarda ekonomik ve sosyal açıdan giderek hareketlilik kazandığına dikkati çeken Arman, şunları kaydetti:

"Basra halkı açısından bir çekim noktası olarak görülen ülkemizin ürünleri yüksek kalitesiyle talep görmekte, Türk inşaat firmaları ise altyapı projelerinde tercih edilmektedir."??????????????

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Kaynak: AA

Türkiye, Basra, Irak, Türk, Güncel, Son Dakika

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