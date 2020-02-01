Irak'ın Basra Uluslararası Havalimanı Çin'den gelenlerin girişine kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ın Basra Uluslararası Havalimanı Çin'den gelenlerin girişine kapandı - Son Dakika

Irak'ın Basra Uluslararası Havalimanı Çin'den gelenlerin girişine kapandı

47 dakika önce

Irak'ta Basra Uluslararası Havalimanı, Çin'den gelenlerin ülkeye girişine kapatıldı.

Irak'ın Basra Uluslararası Havalimanı Çin'den gelenlerin girişine kapandı, System.String[]

Irak'ta Basra Uluslararası Havalimanı, Çin'den gelenlerin ülkeye girişine kapatıldı.

Basra Havalimanı Genel Müdürü Semir Yunus, yeni tip koronavirüsten korunma amacıyla Çin'den gelenlerin Irak'a girişinin yasaklandığını duyurdu.

Yunus, Çin vatandaşı veya Çin'den gelenlerin ülkeye girişinin yasaklanması kararını uygulayan Irak'taki ilk havalimanı olduklarını bildirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Basra, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:06 Kaynak: AA
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