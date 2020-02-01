Irak'ın Basra Uluslararası Havalimanı Çin'den gelenlerin girişine kapandı - Son Dakika

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Irak'ın Basra Uluslararası Havalimanı Çin'den gelenlerin girişine kapandı
47 dakika önce
Irak'ta Basra Uluslararası Havalimanı, Çin'den gelenlerin ülkeye girişine kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:06 Kaynak: AA
Irak'ta Basra Uluslararası Havalimanı, Çin'den gelenlerin ülkeye girişine kapatıldı.
Basra Havalimanı Genel Müdürü Semir Yunus, yeni tip koronavirüsten korunma amacıyla Çin'den gelenlerin Irak'a girişinin yasaklandığını duyurdu.
Yunus, Çin vatandaşı veya Çin'den gelenlerin ülkeye girişinin yasaklanması kararını uygulayan Irak'taki ilk havalimanı olduklarını bildirdi.
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