Son Dakika Haberleri: "Irak'ın bir savaş alanına dönmesine izin vermeyeceğiz"
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"Irak'ın bir savaş alanına dönmesine izin vermeyeceğiz"

50 dakika önce

Irak Savunma Bakanlığı, ülke topraklarının savaş alanına dönmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Irak Savunma Bakanlığı, ülke topraklarının savaş alanına dönmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tahsin el-Hafaci, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin ABD'in İran'a bir saldırıda bulunması halinde buna Irak'ta veya dünyanın başka bir yerinde karşılık verecekleri açıklamasına cevap verdi.

Hafaci, dün yayımladığı yazılı açıklamada, "Irak'ın bir savaş alanına dönüşmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran'ın ve ABD'nin kendilerine de yarar sağlamayacak olan tehditlerini reddettiklerini vurgulayan Hafaci, Irak topraklarının kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Hafaci, "Irak, İran'a saldırı düzenlenen bir yer olmayacak ve topraklarımızdaki ABD misyonlarının tehdit edilmesine izin verilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mescidi, dün Irak'ta yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "ABD, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı askeri saldırıda bulunursa buna biz de kuvvetle karşılık veririz. Irak veya dünyanın neresinde olursa olsun ABD güçlerine saldırırız." demişti.

İran, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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