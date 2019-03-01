Son Dakika Haberleri: Irak'ın Cezayir Maslahatgüzarı İstanbul'da Öldü

Irak'ın Cezayir Maslahatgüzarı İstanbul'da Öldü

6 dakika önce

IRAK'ın Cezayir Maslahatgüzarı Arkan Hardan Abdel Ghaffar, İstanbul'daki tatil sonrası Cezayir'e dönmek için gittiği Atatürk Havalimanı'nda fenalaşarak yere yığıldı.

Irak'ın Cezayir Maslahatgüzarı İstanbul'da Öldü, System.String[]
IRAK'ın Cezayir Maslahatgüzarı Arkan Hardan Abdel Ghaffar, İstanbul'daki tatil sonrası Cezayir'e dönmek için gittiği Atatürk Havalimanı'nda fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Ghaffar hayatını kaybetti. 

Irak'ın Cezayir Maslahatgüzarı 65 yaşındaki Arkan Hardan Abdel Ghaffar tatil için İstanbul'a geldi. 19 Şubat'ta Cezayir'e gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden Ghaffar aniden yere yığıldı. Havalimanı görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ghaffar, çağrılan ambulansla gönderildiği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ghaffar'ın cenazesi Adli Tıp'taki inceleme sonrası Irak'a gönderildi. Maslahatgüzarı Arkan Hardan Abdel Ghaffar'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin sonucunun ardından belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:52 Kaynak: DHA

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