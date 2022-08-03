Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul , Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ mensupları Karatepe nahiyesi yakınındaki bir gözlem noktasına silahlı saldırı düzenledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak'ın Diyala ilinde terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 5 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

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