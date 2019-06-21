Son Dakika Haberleri: Irak'ın Diyala kentinde intihar saldırısı
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Irak'ın Diyala kentinde intihar saldırısı

2 dakika önce

Irak'ın Diyala kentinde bir kahveye intihar saldırısı düzenlendi.

Irak'ın Diyala kentinde intihar saldırısı, System.String[]
Irak'ın Diyala kentinde bir kahveye intihar saldırısı düzenlendi. Saldırgan patlamada ölürken 3 kişi de yaralandı.
Irak güvenlik güçleri, Diyala kentine bağlı Hanekin ilçesinde bir kahveye girmeye çalışan intihar eylemcisinin polis tarafından engellendiğini belirterek, saldırganın bir kahvenin önünde üzerindeki bombayı patlatarak kendisini havaya uçurduğunu açıkladı. Patlama sonucu kahvede bulunan 3 kişinin yaralandığı ve bölgenin kuşatma altına alındığını aktarıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Irak, Diyala, Güncel
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