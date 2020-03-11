Irak'ın Diyala kentinde koronavirüsü yenen 2 kişi taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ın Diyala kentinde koronavirüsü yenen 2 kişi taburcu edildi - Son Dakika

Irak'ın Diyala kentinde koronavirüsü yenen 2 kişi taburcu edildi

6 saat önce

Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 2 kişinin tedavilerinin ardından iyileşerek taburcu edildiği açıklandı.

Irak'ın Diyala kentinde koronavirüsü yenen 2 kişi taburcu edildi, System.String[]

Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 2 kişinin tedavilerinin ardından iyileşerek taburcu edildiği açıklandı.


Diyala Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte Kovid-19'a yakalanan 2 kişinin devlet hastanesindeki tedavileri sonrası yapılan son tetkiklere göre hastalığı tamamen yendikleri belirtildi.

Söz konusu kişilerin hastaneden taburcu edildikleri aktarılan açıklamada, bu gelişmenin Diyala sakinleri için çok önemli olduğu ve salgının yayılmasının önlenmesi konusunda sağlık kurumlarında ciddi tedbirler alındığı kaydedildi.

Halihazırda Diyala'da Kovid-19 nedeniyle tedavi altında olan 1 hasta bulunuyor.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde bugün 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, ülkede söz konusu virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 8'e yükselmişti.

Bağdat yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti. Irak ayrıca, resmi ve diplomatik heyetler haricinde İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa ve İspanya'dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati yeni bir uyarıya kadar yasaklamıştı.

Diyala, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:16 Kaynak: AA
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