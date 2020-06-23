Irak'ın Diyala kentinde Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 40 kişi öldü - Son Dakika

Irak'ın Diyala kentinde Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 40 kişi öldü

Irak'ın Diyala vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'ın Diyala vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Diyala Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyala vilayetinin çeşitli bölgelerinde son 1 günde 40 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kentte vaka sayısında da artış göründüğü belirtilen açıklamada, salgının önüne geçmenin neredeyse imkansız hale geldiği ifade edildi. Öte yandan Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta Kovid-19 vakalarının giderek arttığı ve kontrolden çıkma aşamasına gelebileceği uyarısı yapıldı. Açıklamada, salgınla daha iyi mücadele için Irak halkının çıkan sağlık talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti

Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok

Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var

Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor

Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi

Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı

Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı

Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı

Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum