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Irak'ın Diyala kentinde Sünniler ve Şiiler cuma namazını birlikte kılmak için toplandı - Son Dakika

Irak'ın Diyala kentinde Sünniler ve Şiiler cuma namazını birlikte kılmak için toplandı

05.11.2021 13:35
Irak'ın Diyala kentinde Sünniler ve Şiiler cuma namazını birlikte kılmak için toplandı

Irak'ın geçen hafta çatışmalara sahne olan Diyala kentinde Sünniler ve Şiiler cuma namazını hep beraber kılmak için toplandı.

Irak'ın geçen hafta çatışmalara sahne olan Diyala kentinde Sünniler ve Şiiler cuma namazını hep beraber kılmak için toplandı.

Irak'ta genel seçimden birinci çıkan Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısıyla kentte mezhep odaklı çatışmanın önüne geçmek ve birlik mesajı vermek için cuma namazını Sünnilerle birlikte kılmak isteyen Sadr yanlısı Şiiler, çeşitli bölgelerden Diyala'nın Mikdadiye ilçesine akın etti.

Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Toplumun birlik olduğu mesajı

Cuma namazı için Mikdadiye'ye gelen Iraklı Tahsin el-Huseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sadr Hareketi'nin mezhep çatışmalarının ne çeşit olursa olsun yeniden alevlenmesine şiddetle karşı çıktığını belirterek, cuma namazını birlikte kılma iradesinin toplumun verdiği bir tür birlik mesajı olduğunu ifade etti.

Huseyni, Mikdadiye'deki olayların, kişisel eğilimler göz ardı edilerek, güvenlik güçleri ve yargı tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi.

Irak'ta genel seçimden birinci çıkan Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Diyala'da mezhep odaklı fitnenin körüklenmesine karşı uyarıda bulunmuştu.

Sadr, 2 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyala'da bazılarının "mezhep odaklı fitnenin ateşini körüklediğini" belirterek, güvenlik güçlerinin sınırı korumak ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için ciddi bir şekilde çalışması gerektiğini ifade etmişti.

Diyala'daki şiddet olayları

Irak ordusunun yayımladığı resmi açıklamaya göre, 26 Ekim'de terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu düşünülen silahlı kişiler Diyala'nın Mikdadiye ilçesinde daha çok Şiilerin yaşadığı Er-Reşad köyü sakinlerine ateş açarak 11 kişiyi öldürmüştü.

Olaydan bir gün sonra Reşad köyünden yüzlerce Şii militan da "intikam" için yakındaki Sünni Nehr el-İmam köyü sakinlerine saldırmış, olayda 8 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda ev ve meyve bahçesi de ateşe verilmişti.

Yaşanan olaylar akıllara yeniden "Sünni-Şii çatışması" ihtimalini getirirken, söz konusu şiddet olayları bölgeden yüzlerce ailenin göç etmesine neden olmuştu.

Güvenlik Önlemleri, Cuma, Irak, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ın Diyala kentinde Sünniler ve Şiiler cuma namazını birlikte kılmak için toplandı - Son Dakika


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