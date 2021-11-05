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Irak'ın Diyala kentindeki çatışmalar "Sünni-Şii çatışmasının yeniden alevlenmesi" endişesini doğurdu - Son Dakika

Irak'ın Diyala kentindeki çatışmalar "Sünni-Şii çatışmasının yeniden alevlenmesi" endişesini doğurdu

05.11.2021 13:22
Irak'ın Diyala kentindeki çatışmalar

Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde yaşanan çatışmalar, akıllara yeniden "Sünni Şii çatışması" ihtimallerini getirirken, olaylar bölgeden yüzlerce ailenin göç etmesine neden oldu.

Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde yaşanan çatışmalar, akıllara yeniden "Sünni Şii çatışması" ihtimallerini getirirken, olaylar bölgeden yüzlerce ailenin göç etmesine neden oldu.

Irak ordusu tarafından yayımlanan resmi açıklamaya göre, 26 Ekim'de terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu düşünülen silahlı kişiler Diyala'nın Mikdadiye ilçesinde çoğunluğu Şiilerin yaşadığı Er-Reşad köyü sakinlerine ateş açarak 11 kişiyi öldürdü.

Olaydan bir gün sonra Reşad köyünden yüzlerce Şii militan da "intikam" için yakındaki Sünni Nehr el-İmam köyü sakinlerine saldırdı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda ev ve meyve bahçesi ateşe verildi.

Söz konusu olaylar nedeniyle bölgedeki yüzlerce aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Olayın ardından bölgede güvenlik güçleri yoğun önlemler alırken, bir hafta süreyle gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ta 2006-2008 yıllarında Sünniler ve Şiiler arasında mezhep odaklı çatışmalar çıkmış olaylarda binlerce kişi hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ'la mücadele döneminde de silahlı Şii milisler tarafından Sünnilere yönelik saldırılar artmış, çeşitli ihlaller gerçekleştirilmişti.

Diyala'da son yaşananlar 2014-2017 yıllarında DEAŞ'a karşı savaşın sona ermesinden bu yana ilk kez mezhep odaklı bir çatışma olması nedeniyle bölgede yeniden "Sünni- Şii çatışması" ihtimallerini akıllara getirdi. Bu durum, bölge halkının endişelerini de artırdı.

Sadr'dan mezhepsel çatışma uyarısı

Irak'ta genel seçimden birinci çıkan Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Diyala'da mezhep odaklı fitnenin körüklenmesine karşı uyarıda bulundu.

Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyala'da bazılarının "mezhep odaklı fitnenin ateşini körüklediğini" belirterek, güvenlik güçlerinin sınırı korumak ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için ciddi bir şekilde çalışması gerektiğini ifade etti.

İran sınırındaki kentte bulunan İran yanlısı Şii gruplar ve terör örgütü DEAŞ'a işaret eden Sadr, "Kent, kaçakçılığa, milis gruplara ve teröre tutsak durumda." ifadelerini kullandı.

Bölgeden göç sürüyor

Diyala'nın merkez ilçesi Bakuba Kaymakamı Abdullah el-Hayali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mikdadiye'deki çatışmalardan kaçan yaklaşık 300 aile Bakuba'ya sığındı. Güvenlik güçleri, bölgede konuşlanmasına rağmen Er-Reşad, Nehr el-İmam ve civar köylerden göç devam ediyor." dedi.

Hayali, Bakuba halkının sığınmacıları karşıladığını, yerel makamların ve yardım kuruluşlarının da çeşitli yardımlar sunduğunu belirtti.

Bölge sakinlerinden ismini vermek istemeyen bir Iraklı, güvenlik güçleri bölgede önlem almasına ve konuşlanmasına karşın, evlerini terk eden halkın şiddet olaylarının tekrar yaşanmasından endişe duyarak henüz dönmek istemediğini aktardı.

Eski Diyala İl Konseyi Üyesi Hızır Muslim, Diyala'da büyük bir güvenlik boşluğu yaşandığını belirterek, bölgede hala mezhep odaklı bir gerginlik bulunduğunu dile getirdi.

Muslim, halkın yeniden çatışmaların körüklenmesine karşı endişeli olduğunu, yerel makamların da devam eden göçten endişe duyduğunu sözlerine ekledi.

Sünni, Irak, Şii, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ın Diyala kentindeki çatışmalar 'Sünni-Şii çatışmasının yeniden alevlenmesi' endişesini doğurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ın Diyala kentindeki çatışmalar "Sünni-Şii çatışmasının yeniden alevlenmesi" endişesini doğurdu - Son Dakika
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